Wintersport

Bald stehen auch wieder Russen und Belarussen auf den Skiern im Weltcup. (Erwin Scheriau / APA / dpa / Erwin Scheriau)

Unter bestimmten Bedingungen dürfen sie ab der kommenden Saison teilnehmen, wie der Verband mitteilte. Die Athleten und Betreuer aus beiden Ländern müssen dafür eine individuelle Neutralitätserklärung unterzeichnen, deren Einhaltung laufend überwacht wird.

Die auf einer Sitzung in Thun in der Schweiz beschlossene Öffnung gilt nur für Einzelwettbewerbe. Der Start von Nationalteams ist weiter nicht erlaubt.

Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind Russland und Belarus seit 2022 von den Weltcups in den Wintersportarten ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.