Wintersport
Ski-Weltverband öffnet Tür für Russland-Rückkehr

Der Ski-Weltverband hat den Weg für die Rückkehr von Sportlern aus Russland und Belarus in den Weltcup frei gemacht.

    Ein Mann beim Skisprung. Er trägt einen roten Helm und einen blauen Skianzug. Er ist von der Seite fotografiert. Der Hintergrund ist verwischt.
    Bald stehen auch wieder Russen und Belarussen auf den Skiern im Weltcup. (Erwin Scheriau / APA / dpa / Erwin Scheriau)
    Unter bestimmten Bedingungen dürfen sie ab der kommenden Saison teilnehmen, wie der Verband mitteilte. Die Athleten und Betreuer aus beiden Ländern müssen dafür eine individuelle Neutralitätserklärung unterzeichnen, deren Einhaltung laufend überwacht wird.
    Die auf einer Sitzung in Thun in der Schweiz beschlossene Öffnung gilt nur für Einzelwettbewerbe. Der Start von Nationalteams ist weiter nicht erlaubt.
    Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind Russland und Belarus seit 2022 von den Weltcups in den Wintersportarten ausgeschlossen.
    Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.