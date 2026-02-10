Die Bronzemedaille ging an die punktgleichen Gregor Deschwanden aus der Schweiz und Ren Nikaido aus Japan.
Mit Flügen auf 102,0 und 106,5 m wurde Raimund fast auf den Tag genau acht Jahre nach dem Triumph von Andreas Wellinger in Pyeongchang zum fünften deutschen Olympiasieger im Skispringen. Zuvor hatten die DDR-Springer Helmut Recknagel (1960), Hans-Georg Aschenbach (1976) und Jens Weißflog (1984 und 1994) gesiegt. Bei den Frauen hatte Carina Voigt 2014 in Sotschi triumphiert.
Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.