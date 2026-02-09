Olympia
Skispringer Raimund gewinnt Gold

Skispringer Philipp Raimund hat bei den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina Gold gewonnen. Auf der Normalschanze setzte sich der 25-Jährige in Predazzo gegen Kacper Tomasiak aus Polen durch, der Silber holte.

    Olympische Winterspiele Milano Cortina 2026 Skispringen Normalschanze Einzel Männer am 09.02.2026 an der Predazzo Ski Jumping Stadium in Predazzo Philipp Raimund ( Deutschland ) Foto: Revierfoto
    Skispringen Normalschanze: Gold für Philipp Raimund (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)
    Die Bronzemedaille ging an die punktgleichen Gregor Deschwanden aus der Schweiz und Ren Nikaido aus Japan.
    Mit Flügen auf 102,0 und 106,5 m wurde Raimund fast auf den Tag genau acht Jahre nach dem Triumph von Andreas Wellinger in Pyeongchang zum fünften deutschen Olympiasieger im Skispringen. Zuvor hatten die DDR-Springer Helmut Recknagel (1960), Hans-Georg Aschenbach (1976) und Jens Weißflog (1984 und 1994) gesiegt. Bei den Frauen hatte Carina Voigt 2014 in Sotschi triumphiert.
