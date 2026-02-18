Olympische Winterspiele

Lena Dürr ist im Slalom ausgeschieden. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die 34-Jährige lag nach dem ersten Durchgang in Cortina d'Ampezzo auf Platz 2 und hatte somit gute Chancen auf eine Medaille. Im zweiten Lauf fädelte Dürr jedoch bereits am ersten Tor ein und schied aus.

US-Superstar Mikaela Shiffrin feierte einen überlegenen Sieg und krönte sich mit 1,50 Sekunden Vorsprung zur Olympiasiegerin. Silber ging an die Schweizerin Camille Rast, Bronze sicherte sich die Schwedin Anna Swenn Larsson.

Dürrs Teamkollegin Emma Aicher, die in der Abfahrt und in der Team-Kombination mit Kira Weidle-Winkelmann jeweils Silber geholt hatte, fuhr auf Rang neun. Das deutsche Alpin-Team beendet die Spiele in Norditalien damit mit zwei Medaillen.

