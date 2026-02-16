Energiepolitik

US-Außenminister Rubio zu Besuch beim slowakischen Ministerpräsidenten Fico (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Das kündigten der slowakische Ministerpräsient Fico und US-Außenminister Rubio bei einem Treffen in Bratislava an. Ziel sei es, das Land unabhängiger von russischen Energielieferungen zu machen, erklärten beide Politiker. Die Slowakei betreibt derzeit vier Reaktoren, gemeinsam mit den USA soll demnach ein fünfter Reaktor entstehen. Derzeit deckt die Slowakei rund 60 Prozent ihres Energiebedarfs mit Kernkraft. Bei den Gesprächen ging es auch um den weiteren Kauf von Rüstungsgütern in den USA, wie etwa den Ankauf von F-16-Kampfflugzeugen.

Am Abend reist Rubio weiter nach Ungarn.

