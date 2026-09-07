Zahlreiche Journalisten waren bei der zentralen Veranstaltung zur Landtagswahl auf dem Messegelände in Magdeburg. (picture alliance / DZBA / Jonas Lohrmann)

Der SPIEGEL urteilt:

"Was sich als Erstes einstellt, ist Entsetzen. Dass das möglich ist in Deutschland, gut achtzig Jahre nach der Diktatur der Nationalsozialisten, die für den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust und andere Horrortaten verantwortlich sind. Dass im Jahr 2026 eine Partei, die keine scharfe Trennlinie zu Nazideutschland ziehen will, eine Wahl haushoch gewinnt."

Auch das Portal T-ONLINE schaut auf die AfD:

"Mit weitem Abstand ist sie stärkste Kraft. Das hat sie einer Frust- und Wechselstimmung im Land, einem hochambitionierten eigenen Wahlkampf, ihrem nahbaren Spitzenkandidaten Siegmund und erheblichen Fehlern der Konkurrenz zu verdanken."

Für die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG steht dennoch fest:

"Demokraten bleibt nur, dieses Ergebnis zu akzeptieren, wie es ist: Die AfD hat in Sachsen-Anhalt einen großen Wahlsieg errungen. Zu akzeptieren ist, dass sich so viele Wählerinnen und Wähler für eine gesichert rechtsextreme Landespartei entschieden haben - oder jedenfalls gegen die klassischen Parteien. Warum die Opferlegenden der AfD im Land so gut verfangen haben, muss der demokratischen Mitte zu denken geben. Was man nicht akzeptieren darf, ist der 'Systemwechsel' von dem so viele in der AfD im Wahlkampf schwärmten. Dieses System ist der demokratische Rechtsstaat, den das Grundgesetz vor allen Versuchen seiner Beseitigung schützt.

Das Magazin CICERO sucht nach Gründen für den Wahlausgang.

"Je mehr die AfD als Schmuddelkind behandelt wurde, mit dem man sich am besten überhaupt nicht abgeben dürfte, desto mehr flogen ihr die Herzen zu. Das war alles längst absehbar (und dürfte auch der Grund für die hohe Wahlbeteiligung gewesen sein)."

Die VOLKSSTIMME aus Magdeburg kommentiert:

"Die seit 2002 regierende CDU stürzt dramatisch ab. Auch wegen massiver Kompetenzverluste. Es fehlte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Dazu kam scharfer Gegenwind aus Berlin. Die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt wird nun vor allem eines – sehr kompliziert."

Der MÜNCHNER MERKUR bringt die Folgen der Wahl für Friedrich Merz drastisch auf den Punkt:

"Für den Kanzler gleicht das Ergebnis einer Hinrichtung. Diese Wahl wird lange nachhallen."

Und das tut sie auch in vielen Medien im Ausland. Die NEW YORK TIMES hat das Geschehen sogar mit einem Liveblog begleitet und analysiert:

"Unabhängig davon, ob die AfD nun an die Macht kommt oder nicht: Das Ergebnis hat das politische Establishment des Landes erschüttert und wird bundesweite Folgen haben."

Die Zeitung LE MONDE aus Paris hat ihre erste Einordnung mit diesen Worten überschrieben:

"Ein historischer Aufstieg der AfD – und ein Einbruch der CDU, der auch die Debatte über einen möglichen Wechsel im Kanzleramt neu entfachen könnte."

LA STAMPA aus Turin spricht von einem "Erdbeben, das nicht nur Deutschland erschüttert":

"Der Triumph der AfD macht den traditionellen 'Schutzwall' der klassischen Parteien zunichte. Angesichts dessen wäre eine mögliche Notkoalition, um den Wahlsieger von der Macht fernzuhalten, äußerst fragil – und würde der AfD die Möglichkeit bieten, sich als Opfer darzustellen."

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.