Die Stromsteuer ist nur ein kleiner Bestandteil des Strompreises in Deutschland. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

2025 kostete eine Kilowattstunde Strom an der Börse im Schnitt 8,9 Cent. Die deutschen Haushalte schließen in aller Regel mit den Stromanbietern längerfristige Verträge mit festen Preisen. Der Börsenpreis ist hier nur ein Teil. Zusammen mit allen Steuern, Umlagen und Entgelten kam der Strom im Jahr 2025 im Schnitt für rund 40 Cent je Kilowattstunde aus der Steckdose.

Oft höchste Strompreise in Europa

Deutsche Haushalte zahlen meist so viel für Strom wie niemand sonst in Europa - gelegentlich ist nur in Irland der Preis höher. In der EU kostete der Strom im ersten Halbjahr 2025 durchschnittlich zwischen 28 und 29 Cent je Kilowattstunde und damit 12 Cent weniger als in Deutschland. Seit jeher wird auf den Strompreis hierzulande noch eine Menge aufgeschlagen. Es gibt Umlagen und Abgaben, die ein Stromversorger auf seine Kunden umlegen kann, ähnlich den Nebenkosten einer Mietwohnung. Dazu kommen die Stromsteuer und auf alles am Ende noch die Umsatzsteuer. Und auch die sogenannten Netzentgelte belasten den Strompreis. Das sind Kosten für die Infrastruktur, also für die Masten und Leitungen, damit der Strom in die Haushalte kommen kann.

Alles in allem ist die Stromsteuer nur ein Faktor des Strompreises. Eine Senkung der Abgabe wird daher vielen Beobachtern zufolge nur eine geringe Entlastung für die Verbraucher bringen.

Strom ist in anderen Ländern oft günstiger als in Deutschland, weil dort günstigere Erzeugungsarten, niedrigere Steuern und Abgaben oder geringere Netzkosten zusammenkommen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.