Nach parteiinterner Kritik an Merz

Söder (CSU) stützt den CDU-Vorsitzenden Merz (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Natürlich werde über Personen und Parteien geredet, sagte CSU-Chef Söder der "Bild am Sonntag" mit Blick auf das schlechte Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Aber Merz stehe nach wie vor zu den geplanten Reformen und die CDU tue gut ‌daran, zusammenzustehen und sich nicht durch die AfD auseinanderbringen zu lassen. Die Abstimmung vor einer Woche bezeichnete Söder als größte Denkzettelwahl der deutschen Geschichte. Als Konsequenz daraus forderte der bayerische Ministerpräsident mehr Tempo bei den Reformen. Berlin müsse einen deutlichen Zacken zulegen, sagte Söder.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.