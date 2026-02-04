Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (l) und Josef Aschbacher, ESA-Generaldirektor, betrachten ein Modell einer möglichen Mondlandestation. (Felix Hörhager / dpa / Felix Hörhager)

Baubeginn soll 2028 sein, für 2030 ist die Fertigestellung vorgesehen. Das Zentrum wird vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt - DLR - betrieben werden. Söder sagte, der Mond sei so wichtig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zwar wolle man weiterhin mit den USA kooperieren - aber Europa solle noch besser und noch stärker werden.

Am DLR-Standort in Oberpfaffenhofen befindet sich heute bereits eines der Kontrollzentren für die internationale Raumstation ISS. Die US-Raumfahrtbehörde NASA plant, im Rahmen des "Artemis"-Programms in wenigen Jahren wieder Menschen zum Mond zu schicken.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.