Raumfahrt
Söder übergibt 58 Millionen Euro für Mondzentrum

Bayerns Ministerpräsident Söder hat einen Förderbescheid über 58 Millionen Euro für das geplante Mondkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen übergeben.

    Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (l) und Josef Aschbacher, ESA-Generaldirektor, betrachten ein Modell einer möglichen Mondlandestation. (Felix Hörhager / dpa / Felix Hörhager)
    Baubeginn soll 2028 sein, für 2030 ist die Fertigestellung vorgesehen. Das Zentrum wird vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt - DLR - betrieben werden. Söder sagte, der Mond sei so wichtig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zwar wolle man weiterhin mit den USA kooperieren - aber Europa solle noch besser und noch stärker werden.
    Am DLR-Standort in Oberpfaffenhofen befindet sich heute bereits eines der Kontrollzentren für die internationale Raumstation ISS. Die US-Raumfahrtbehörde NASA plant, im Rahmen des "Artemis"-Programms in wenigen Jahren wieder Menschen zum Mond zu schicken.
