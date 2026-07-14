Vom Weltraumbahnhof Baikonur startete ein Sojus-Rakete mit Astronauten zur Internationalen Raumstation. (Roscosmos space corporation via )

Wie die staatliche russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte, dauerte der Flug vom Raumfahrtbahnhof Baikonur im zentralasiatischen Kasachstan bis zum Andocken rund drei Stunden. Die Zahl der Raumfahrer auf der ISS beträgt mit der Ankunft des Trios zehn.

Die Kooperation von Roskosmos und NASA soll nach derzeitigem Stand bis mindestens 2030 fortbestehen. Die Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA ist in den aktuellen geopolitischen Krisenzeiten selten geworden. Das neue Team soll rund acht Monate auf der Raumstation leben und forschen.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.