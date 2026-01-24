Demonstrationen

Tausende Menschen nehmen an der Solidaritätskundgebung in Frankfurt am Main teil. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Unter anderem in Köln, Magdeburg und Frankfurt am Main gingen Menschen auf die Straße. In Frankfurt waren es der Polizei zufolge mit rund 4.500 Teilnehmern deutlich mehr als erwartet. Angemeldet seien bis zu 300 Personen gewesen, hieß es. In Mannheim nahmen rund 4.000 Menschen an einer Kundgebung teil.

In Düsseldorf protestierten tausende Menschen gegen das Regime im Iran. An der Demonstration unter dem Motto "Freiheit im Iran" beteiligten sich nach Angaben der Polizei bis zum frühen Nachmittag knapp 18.000 Demonstranten. Die Polizei war mit hunderten Beamten im Einsatz. Eine weitere Kundgebung sollte am frühen Abend stattfinden.

Im Iran hatte es in den vergangenen Wochen zahlreiche Proteste gegen die Führung des Landes gegeben. Bei der gewaltsamen Niederschlagung durch das Regime wurden tausende Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.