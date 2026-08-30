Horn von Afrika

Die Nachrichten (Deutschlandradio)

Bei dem zehntägigen Militäreinsatz seien 14 Piraten getötet und vier ihrer Boote zerstört worden, erklärte das somalische Verteidigungsministerium. Der anhaltende militärische Druck habe die übrigen Piraten schließlich gezwungen, das Schiff zu verlassen. Türkische Kräfte hätten das Schiff anschließend gesichert. Danach habe es seine Fahrt wieder aufgenommen,

Die unter kamerunischer Flagge fahrende "MV Latuf" war am 17. August vor der Küste Somalias gekapert worden. Nach Angaben des Schiffsportals Marine Traffic war der Frachter Ende Juli in der Türkei ausgelaufen und auf dem Weg nach Daressalam in Tansania. Internationale Medien berichteten, das Schiff habe türkische Waffen transportiert.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.