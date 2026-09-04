Mission im Weltall

Nahaufnahme des Nordpols des Planeten Merkur, aufgenommen von der europäisch-japanischen Raumsonde BepiColombo. (picture alliance / European Space Agency via AP / Uncredited)

Nach Angaben der Europäischen Raumfahrtagentur dauert die Annäherung mehrere Monate. "Bepicolombo" hat seit ihrem Start im Jahr 2018 bereits eine Strecke von insgesamt mehr als zehn Milliarden Kilometern zurückgelegt. Zwei Orbiter der Sonde sind nun auf dem Weg zu ihren geplanten Umlaufbahnen. Sie sollen die Oberfläche beziehungsweise das Magnetfeld des Planeten erforschen. Die Mission ist ein gemeinsames Projekt Europas und Japans.

Der Merkur ist in unserem Planetensystem der Sonne am nächsten.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.