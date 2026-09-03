BepiColombo-Mission

Nahaufnahme des Nordpols des Planeten Merkur, aufgenommen von der europäisch-japanischen Raumsonde BepiColombo. (picture alliance / European Space Agency via AP / Uncredited)

Nach Angaben der Europäischen Raumfahrtagentur dauert die Annäherung mehrere Monate. Die Mission ist bereits seit rund acht Jahren unterwegs. Seit ihrem Start 2018 hat sie bereits eine Strecke von insgesamt mehr als zehn Milliarden Kilometern zurückgelegt. Sie ist ein gemeinsames Projekt Europas und Japans. Zwei Sonden werden sowohl die Oberfläche als auch das Magnetfeld des Planeten erforschen.

Der Merkur ist der Planet in unserem Sonnensystem, der der Sonne am nächsten ist.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.