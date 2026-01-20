Die Vorhersage:
Verbreitet sonnig, im Südwesten teils zäher Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Morgen erneut viel Sonne, im Westen und Südwesten Wolkenfelder oder zäher Nebel. Im äußersten Norden hochnebelartige Bewölkung. Temperaturen minus 3 bis plus 8 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.
Verbreitet sonnig, im Südwesten teils zäher Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Morgen erneut viel Sonne, im Westen und Südwesten Wolkenfelder oder zäher Nebel. Im äußersten Norden hochnebelartige Bewölkung. Temperaturen minus 3 bis plus 8 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im äußersten Norden örtlich hochnebelartig bewölkt, vereinzelt Sprühregen. Im Westen und Südwesten wolkig. Sonst sonnig. Minus 3 bis plus 8 Grad.
Am Donnerstag im äußersten Norden örtlich hochnebelartig bewölkt, vereinzelt Sprühregen. Im Westen und Südwesten wolkig. Sonst sonnig. Minus 3 bis plus 8 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.