Wetter
Sonnig, im Südwesten teils zäher Nebel oder Hochnebel

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über Südosteuropa gelangt mit mäßig kalte und trockene Kontinentalluft nach Deutschland.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet sonnig, im Südwesten teils zäher Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Morgen erneut viel Sonne, im Westen und Südwesten Wolkenfelder oder zäher Nebel. Im äußersten Norden hochnebelartige Bewölkung. Temperaturen minus 3 bis plus 8 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im äußersten Norden örtlich hochnebelartig bewölkt, vereinzelt Sprühregen. Im Westen und Südwesten wolkig. Sonst sonnig. Minus 3 bis plus 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.