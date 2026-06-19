Extremismus
Sorge vor islamfeindlichen Angriffen: Britische Moscheen sollen Sicherheitsvorkehrungen verschärfen

Der britische Islamverband MCB hat Moscheen und muslimische Gemeindezentren im Vereinigten Königreich aufgerufen, sich auf mögliche islamfeindliche Angriffe besser vorzubereiten.

    Ein Mann geht am 19.06.2017 in London, Großbritannien, im Stadtteil Finsbury Park an Blumensträußen vorbei. Diese wurden zum Gedenken an den Anschlag dorthin gelegt.
    Heute vor 9 Jahren steuerte ein Rechtsextremist einen Kleinlaster in eine Gruppe Muslime im Londoner Stadtteil Finsbury Par. (Archivbild) (London News Pictures via ZUMA/dpa / Joel Goodman )
    Dafür wurde ein verschärfter Sicherheitsleitfaden veröffentlicht. Er empfiehlt unter anderem Evakuierungsmaßnahmen sowie den Schutz vor Einbrüchen, verdächtiger Post und Cyberangriffen. Der Dachverband spricht von einer anhaltend hohen Gefahr durch Rechtsextremisten. Wöchentlich komme es inzwischen zu antimuslimischen Taten.
    Heute vor neun Jahren hatte es im Londoner Stadtteil Finsbury Park einen islamfeindlich motivierten Terroranschlag mit einem Todesopfer und elf Verletzten gegeben. Ein Rechtsextremist steuerte im Ramadan einen Kleinlaster in eine Gruppe Muslime. Vor einer Woche gab es rassistische Ausschreitungen in Nordirland.
    Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.