Extremismus

Heute vor 9 Jahren steuerte ein Rechtsextremist einen Kleinlaster in eine Gruppe Muslime im Londoner Stadtteil Finsbury Par. (Archivbild) (London News Pictures via ZUMA/dpa / Joel Goodman )

Dafür wurde ein verschärfter Sicherheitsleitfaden veröffentlicht . Er empfiehlt unter anderem Evakuierungsmaßnahmen sowie den Schutz vor Einbrüchen, verdächtiger Post und Cyberangriffen. Der Dachverband spricht von einer anhaltend hohen Gefahr durch Rechtsextremisten. Wöchentlich komme es inzwischen zu antimuslimischen Taten.

Heute vor neun Jahren hatte es im Londoner Stadtteil Finsbury Park einen islamfeindlich motivierten Terroranschlag mit einem Todesopfer und elf Verletzten gegeben. Ein Rechtsextremist steuerte im Ramadan einen Kleinlaster in eine Gruppe Muslime. Vor einer Woche gab es rassistische Ausschreitungen in Nordirland.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.