Krisensitzung nach Krawallen in Frankreich (Pool AFP / AP / dpa / JULIEN DE ROSA)

Ziel sei es, weitere Ausschreitungen und Plünderungen zu verhindern. In Paris gilt seit dem späten Abend eine Ausgangssperre für den Place de la Republique und das Einkaufsviertel Les Halles. Im Norden des Landes haben unter anderem Lille und Douai eine zweitägige Ausgangssperre für Minderjährige angekündigt, die von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens gelten soll. Im Stadtzentrum von Nizza gilt seit 21 Uhr ebenfalls eine Ausgangssperre für Minderjährige.

Am Rande von Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und bessere Bildungsbedingungen hatten Randalierer Polizisten angegriffen, Autos und Gebäude in Brand gesetzt und Geschäfte geplündert. Nach Angaben des Innenministeriums wurden etwa 2.400 Menschen festgenommen. Fast 1.000 Polizisten und andere Sicherheitskräfte wurden verletzt.

Frankreichs Regierung: "Linksextreme und Kriminelle" verantwortlich - Diskussion über Polizeigewalt

Lecornu bekräftigte die Vorwürfe von Präsident Macron, dass es sich um "organisiertes Chaos" gehandelt habe, für das "Linksextreme und Kriminelle" verantwortlich gewesen seien. Gleichzeitig steht die Polizei nicht erst seit dem Wochenende wegen ihres harten Vorgehens in der Kritik. Schon seit Mitte September demonstrieren Schüler in Frankreich, sie fordern mehr Lehrkräfte, kleinere Klassen und eine bessere Ausstattung. Die Proteste ereignen sich vor dem Hintergrund der Debatte um einen Sparhaushalt, den die Regierung durchs Parlament bekommen will. Dieser sieht auch Kürzungen im Bildungsbereich vor. Die Wut der Schüler vereinte sich am Samstag mit der Wut vieler Erwachsener über gestiegene Lebenshaltungskosten.

Frankreichs Innenminister bietet Rücktritt an - Präsident Macron lehnt ab

Präsident Macron lehnte das eingereichte Rücktrittsgesuch von Innenminister Nunez ab. Wie der Elysee-Palast mitteilte, soll Nunez im Amt bleiben, um die Befehlskette innerhalb der Polizei und der Sicherheitsbehörden aufrechtzuerhalten. Zugleich rief Macron den Innenminister dazu auf, schnellstmöglich neue Maßnahmen gegen Randalierer einzuleiten. Die Polizeiarbeit solle auf den Prüfstand gestellt werden. Es gebe Versäumnisse bei der Planung der Polizeieinsätze und der Beschaffung von Informationen im Vorfeld der Ausschreitungen.

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Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.