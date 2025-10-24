Hilfsbewegung

Hermann Gmeiner, der Gründer der Bewegung SOS-Kinderdörfer. Er starb am 26. April 1986. (pa/dpa/Klaus Heirler)

Die Vorwürfe seien glaubhaft und in der österreichischen Teilorganisation seit Jahren bekannt gewesen, aber erst jetzt öffentlich gemacht worden, kritisierte die Dachorganisation . Auch mutmaßliche Übergriffe durch Mitarbeiter von österreichischen Kinderdörfern sollen unter Verschluss gehalten worden sein. Die Teilorganisation wurde aufgefordert, alle Vorwürfe aufzuklären.

SOS-Kinderdorf unterstützt Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich aus verschiedenen Gründen nicht um sie kümmern können. Die Bewegung ist in mehr als 130 Ländern tätig.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.