SPD-Vorstand in Klausur

Der SPD-Parteivorstand will über das zukünftige Programm der Sozialdemokraten beraten. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Generalsekretär Klüssendorf sagte vor dem zweitägigen Treffen in Berlin, es gehe darum, das Weltbild und die Haltung der Sozialdemokraten in wichtigen Politikfeldern zu formulieren. Zum Auftakt sind Grundsatzreden der beiden Parteivorsitzenden angekündigt. Finanzminister und Vize-Kanzler Klingbeil will über Deutschlands Rolle in einer veränderten Weltordnung sprechen. Schwerpunkte der Rede von Arbeitsministerin Bas sollen faire Regeln für die Arbeit in der digitalen Welt sowie gerechte Bildungschancen sein.

Die SPD will das neue Grundsatzprogramm bis 2027 vor der Bundestagswahl beschließen. Es löst das Hamburger Programm von 2007 ab,

