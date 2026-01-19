Antonio Jose Seguro von der Mitte-Links-Partei der Sozialisten (Armando Franca / AP / dpa )

Nach Auszählung fast aller Wahlkreise kommt er auf gut 30 Prozent, wie die Wahlkommission mitteilte. Zweiter und damit ebenfalls in der Stichwahl ist der Rechtspopulist Ventura, der mehr als 24 Prozent der Stimmen erhielt. Der Gründer und Vorsitzende der rechtsextremen Partei Chega war als Favorit ins Rennen gegangen.

Elf Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, den Nachfolger des konservativen Präsidenten Rebelo de Sousa zu bestimmen, der nach zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten nicht mehr kandidieren durfte. Der Präsident hat in Portugal keine exekutiven Befugnisse, kann aber in Krisenzeiten das Parlament auflösen, Neuwahlen ausrufen oder den Regierungschef entlassen.

