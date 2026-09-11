Kürzungen bei barrierefreiem Wohnen (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky)

VdK-Präsidentin Bentele sagte der "Rheinischen Post", während die Nachfrage beim Programm "Altersgerecht Umbauen" der staatlichen Förderbank KfW riesig sei, setze die Regierung den Rotstift an. Das sei völlig unverständlich. Bis zu 6.250 Euro können Eigentümer und Mieter mit dem Programm für einen barrierearmen Umbau erhalten. Für das laufende Jahr hatte der Bund insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Bentele betonte, es gebe allerdings bereits einen Antragsstopp, weil die Fördergelder ausgeschöpft seien. Trotzdem plane das Bundesbauministerium, die Förderung im kommenden Jahr auf sechs Millionen und 2028 auf nur noch 1,5 Millionen Euro zu kürzen. Dies sei das faktische Aus eines erfolgreichen Programms, kritisierte die Präsidentin des Sozialverbands.

Bundesfinanzminister Klingbeil hatte alle Ministerien zu Kürzungen aufgerufen. Allein im Etat des Bauressorts soll mehr als eine Milliarde Euro gespart werden.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.