Oliver Nachtwey, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftler (Britta Pedersen / dpa-Zentralbild)

Mit Blick auf die Debatten im Verband "Die Familienunternehmer" sagte Nachtwey dem Evangelischen Pressedienst, es sei ein weiteres Element zur Stärkung der AfD, weil sie so zu legitimen Gesprächspartnern erklärt würden. Der Wissenschaftler der Universität Basel gilt als einer der führenden Experten für Rechtsextremismus. Für den wachsenden Zuspruch zur AfD macht er zu großen Teilen die etablierten Parteien verantwortlich. Die Mehrheit der Bevölkerung denke sehr stark demokratisch, betonte Nachtwey.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.