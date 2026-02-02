Mehr als 2000 Starlink-Satelliten umkreisen die Erde. (Heavens-Above.com)

Der ukrainische Verteidigungsminister Fedorow schrieb im Onlinedienst X, die ersten Maßnahmen zeigen bereits Wirkung. Ähnlich äußerte sich der Tech-Unternehmer Elon Musk, dem SpaceX gehört.

In den vergangenen Wochen war bekannt geworden, dass die russische Armee Starlink-Satelliten nutzt, um ihre Drohnen tief in ukrainisches Gebiet zu steuern. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes wurden die Starlink-Terminals der russischen Armee über inoffizielle Kanäle wie etwa Importe aus Drittländern beschafft und nicht durch einen offiziellen Verkauf durch das Unternehmen Musks.

