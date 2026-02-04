ISS-Ablöse muss warten
SpaceX lässt seine Trägerrakete Falcon 9 vorerst am Boden

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat seiner Trägerrakete Falcon 9 ein vorläufiges Startverbot erteilt.

    Die Rakete steht auf dem Launch-Pad in Florida.
    Eine Falcon-9-Rakete in Florida (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / JOE MARINO)
    Damit könnte sich die Ablösung für die Internationale Raumstation ISS verzögern. Der Start der neuen Besatzung war für den 11. Februar anvisiert. SpaceX setzt die Starts der Trägerrakete zunächst aus, weil bei einem routinemäßigen Start am Montag ein nicht näher benanntes Problem aufgetaucht war.
    Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersuche den Vorfall vom Montag ebenfalls, erklärte die NASA. Ein möglicher Start der Crew-Mission zur ISS hänge vom Ergebnis der Untersuchungen ab.
    Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.