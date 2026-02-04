ISS-Ablöse muss warten

Damit könnte sich die Ablösung für die Internationale Raumstation ISS verzögern. Der Start der neuen Besatzung war für den 11. Februar anvisiert. SpaceX setzt die Starts der Trägerrakete zunächst aus, weil bei einem routinemäßigen Start am Montag ein nicht näher benanntes Problem aufgetaucht war.
Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersuche den Vorfall vom Montag ebenfalls, erklärte die NASA. Ein möglicher Start der Crew-Mission zur ISS hänge vom Ergebnis der Untersuchungen ab.
Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.