Eine Starship-Rakete vor einem Testflug (AP / dpa / Eric Gay)

Dafür würden mindestens 100 Milliarden Dollar investiert, teilte das Unternehmen mit. Auf dem Gelände an der Küste sollten langfristig mehr als ein Dutzend Starttürme entstehen.

Die Bauarbeiten für die neue Anlage beginnen demnach im kommenden Jahr, mehr als 3.000 Arbeitsplätze sollen in der Region geschaffen werden. Für 2029 stellt SpaceX die ersten Starship-Flüge von Louisiana aus in Aussicht.

Starship ist die bislang größte Rakete von SpaceX und befindet sich noch in der Entwicklung. Das Unternehmen erprobt das System derzeit im Bundesstaat Texas und will es langfristig für Missionen zum Mond und zum Mars einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.