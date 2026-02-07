Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat der Trägerrakete Falcon 9 die Starterlaubnis erteilt. Am Montag war zunächst von einem nicht näher benannten Problem die Rede gewesen. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hatte den Start seiner Rakete daraufhin ausgesetzt.
Mit der Mission wird eine neue Besatzung die ISS erreichen. Mitte Januar hatten vier Astronauten die Raumstation wegen eines medizinischen Notfalls verlassen müssen. Seitdem hatten nur drei Menschen auf der ISS gelebt und gearbeitet.
