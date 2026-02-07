Rückkehr von Syrern

Jens Spahn, Unions-Fraktionsvorsitzender im Bundestag (Michael Kappeler/dpa)

Die beiden Länder sowie Deutschland hätten mit Abstand die meisten Bürgerkriegs-Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Deshalb gebe es ein gemeinsames Interesse daran, dass möglichst viele Menschen zurückkehren könnten. Wichtig sei es, Syrien beim Wiederaufbau zu unterstützen.

Spahn bekräftigte seine Forderung, dass syrische Flüchtlinge zurückkehren sollten, wenn es in der Heimat eine Perspektive auf Stabilität und Frieden gebe. Unterschiede in den Lebensverhältnissen seien kein Grund, in Deutschland zu bleiben.

Der Unionsfraktionschef war gestern von einer Reise in die Region mit Stationen in Israel, Zypern und Libanon zurückgekehrt.

