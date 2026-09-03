Jens Spahn wird im Haushaltsausschuss tätig sein. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern)

Das teilte eine Unionssprecherin mit. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll er Berichterstatter für den Etat des ⁠Außenministeriums werden. - Der 46-jährige CDU-Politiker war nach Kritik an seinem Umgang mit dem Thema Leihmutterschaft zurückgetreten. Trotz Verbots in Deutschland und öffentlich bekundeter Ablehnung nahmen sein Ehemann und er privat eine kommerzielle Leihmutter in den USA in Anspruch. Nach dem Rücktritt hatte es auch die Forderung gegeben, Spahn solle sein Bundestagsmandat niederlegen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.