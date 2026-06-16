Fußball-WM
Spanien, Belgien und Uruguay spielen jeweils unentschieden - Proteste vor Iran-Spiel

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika hat es in allen vier Partien des Spieltags jeweils ein Unentschieden gegeben.

    Szene aus dem Fußball-WM-Spiel Belgien gegen Ägypten in Seattle
    Spielszene aus der Partie Belgien gegen Ägypten in Seattle (picture alliance / Anadolu / Ercin erturk)
    Die Ergebnisse im Einzelnen:
    Spanien - Kap Verde 0:0
    Belgien - Ägypten 1:1
    Saudi-Arabien - Uruguay 1:1
    und
    Iran - Neuseeland 2:2.
    Im Vorfeld des letzten Spiels in Inglewood nahe Los Angeles war es zu Protesten von Exil-Iranern gegen das Regime in Teheran gekommen. Viele Menschen schwenkten alte Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution. Laut Reportern blieb es friedlich.
    Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.