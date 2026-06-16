Fußball-WM

Die Ergebnisse im Einzelnen:
Spanien - Kap Verde 0:0
Belgien - Ägypten 1:1
Saudi-Arabien - Uruguay 1:1
und
Iran - Neuseeland 2:2.
Belgien - Ägypten 1:1
Saudi-Arabien - Uruguay 1:1
und
Iran - Neuseeland 2:2.
Im Vorfeld des letzten Spiels in Inglewood nahe Los Angeles war es zu Protesten von Exil-Iranern gegen das Regime in Teheran gekommen. Viele Menschen schwenkten alte Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution. Laut Reportern blieb es friedlich.
Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.