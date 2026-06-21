Fußball-WM
Spanien siegt deutlich mit 4:0 gegen Saudi-Arabien

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Spanien mit 4:0 gegen Saudi-Arabien gewonnen. Den ersten Treffer erzielte Yamal in der 10. Minute.

    Die spanische Fußball-Nationalmannschaft jubelt nach einem Tor.
    Lamine Yamal (Mitte, Nummer 19) erzielte das erste Tor der Spanier. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Jose Breton)
    Kurz hintereinander traf Mikel Oyarzabal zweimal für die Spanier (21./24.). Ein Eigentor von Hassan Al-Tambakti (49.) machte die Lage für den WM-Gastgeber von 2034 noch aussichtsloser.
    Das Spiel fand in Atlanta statt.
    Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.