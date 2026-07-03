Fußball-WM

Inglewood mit 3:0 (1:0).
Für die Südeuropäer trafen Mikel Oyarzabal (36./89. Minute) und Pedro Porro (66.). Torhüter Unai Simon knackte nebenbei einen Rekord: WM-übergreifend blieb niemand so lange ohne Gegentor wie Spaniens Keeper, der letztmals bei der WM 2022 in Kater hinter sich greifen musste.
Spanien trifft am kommenden Montag in Dallas auf den Sieger der Partie zwischen Portugal und Kroatien, die derzeit läuft.
Um 5.00 beginnt dann noch die Partie zwischen der Schweiz und Algerien.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.