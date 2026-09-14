Der spanische Radrennfahrer Enric Mas bei der "Vuelta a España 2026" (AFP / JORGE GUERRERO)

Er siegte nach den 21 Etappen mit insgesamt 3.209 Kilometern mit einem Vorsprung von 2:15 Minuten vor dem slowenischen Rekordsieger Primoz Roglic. Dritter wurde der Österreicher Felix Gall.

Mas gewann die Vuelta zum ersten Mal und sorgte damit auch für den ersten Sieg Spaniens seit 2014. Er profitierte allerdings davon, dass der klar in Führung liegende Slowene Tadej Pogacar auf der achten Etappe gestürzt war und aufgeben musste.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.