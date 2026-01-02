Ahmetovic sagte im Deutschlandfunk, Ziel müsse sein, eine weitere Eskalation und eine direkte Konfrontation zwischen NATO und Russland zu verhindern. Zugleich warnte der SPD-Politiker vor Naivität. Russland greife europäische Staaten bereits mit hybriden Mitteln an, etwa durch Desinformationskampagnen und Wahlbeeinflussung. Europa müsse daher auch seine Verteidigungsfähigkeit stärken, um Russland weiter abzuschrecken.
Von besonderer Wichtigkeit sei der Schutz bestehender Grenzen an der NATO-Ostflanke. So könne eine Ausweitung der militärischen Gewalt Moskaus eingedämmt werden. Aus diesem Grund trage Deutschland mit einem Bundeswehr-Mandat auch eine Verantwortung gegenüber den baltischen Staaten.
