Unsichere Weltlage

Der Weltwirtschaftsgipfel in Davos habe einmal mehr gezeigt, dass die Vereinigten Staaten mit ihrem Präsidenten Trump ein unberechenbarer Partner seien, sagte Mützenich im Deutschlandfunk. Es falle den europäischen Staaten jetzt auf die Füße, dass nach dem Ende des Ost-West-Konflikts keine verlässlichen Strukturen aufgebaut worden seien. Man müsse selbstverständlich mit den USA im Dialog bleiben. Europa sollte sich jedoch seiner eigenen Stärke bewusst sein und neue Partnerschaften aufbauen, beispielsweise mit den Ländern des globalen Südens. Wichtig dabei sei, dass man diesen Staaten auf Augenhöhe begegne - und altes koloniales Gebaren unterlasse. Die Welt habe sich eklatant verändert. Daher bringe es nichts, an alten Reminiszenzen festzuhalten, erklärte Mützenich.
Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.