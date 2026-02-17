Atomare Bewaffnung Europas

Mützenich sagte im Deutschlandfunk, bei der Diskussion handele sich um eine gefährliche Farce. Es habe seitens der USA auch in der Vergangenheit keine absolute Garantie für atomare Verteidigung von europäischen Städten gegeben. Russland sei zwar ein Aggressor gegenüber der NATO, aber Europa sei überlegen, was konventionelle Waffen angehe.
Bundeskanzler Merz hatte gesagt, dass er mit Frankreichs Präsident Macron erste Gespräche über eine europäische nukleare Abschreckung aufgenommen habe. Außenminister Wadephul hatte sich zurückhaltend zu der Frage geäußert. Frankreich und Großbritannien verfügten bereits darüber. Ferner gebe es den Schutzschirm der USA, den niemand in Washington infrage stelle.
