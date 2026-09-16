Die SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

Das Treffen sei für Montagabend im Willy-Brandt-Haus angesetzt, also am Tag nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Erwartet wird, dass Klingbeil versuchen wird, für sich und Bas größtmögliche Rückendeckung zu organisieren.

In der SPD gibt es Unzufriedenheit an der Basis, außerdem hatte es zuletzt Spekulationen gegeben, Bundeskanzler Merz könnte die in der Union häufig kritisierte Arbeitsministerin Bas entlassen. Die Lage entspannte sich etwas, weil die Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt besser abgeschnitten haben als erwartet. Dennoch gibt es Vorschläge, noch im Herbst auf einem Sonderparteitag die Führung neu zu wählen. Ob es dazu kommt, dürfte maßgeblich von den Wahlergebnissen des kommenden Wochenendes abhängen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.