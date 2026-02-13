Steinmeier-Nachfolge

Die SPD-Politikerin Carmen Wegge (Archivbild) (dpa / Carsten Koall)

Die Vorsitzende Wegge sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es sei endlich Zeit für eine Frau im höchsten Amt des Staates. Die SPD-Bundestagsabgeordnete ergänzte, nach zwölf Männern im Amt des Bundespräsidenten wäre es ein starkes Signal, dass Gleichberechtigung nicht nur ein Ziel, sondern gelebte Realität sei. Auch die Grünen sprechen sich dafür aus, dass im kommenden Jahr zum ersten Mal eine Bundespräsidentin gewählt wird.

Die 18. Bundesversammlung muss spätestens am 16. Februar 2027 zusammenkommen, um über die Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier zu entscheiden. Über mögliche Kandidatinnen wird seit Längerem spekuliert. Zuletzt wurde auch Altkanzlerin Merkel genannt. Eine Sprecherin Merkels bezeichnete solche Überlegungen allerdings als abwegig.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.