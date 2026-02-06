Vor Klausur

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Es dürfe nicht alles auf die arbeitende Mitte abgewälzt werden, sagte Klüssendorf im ZDF. Stattdessen müsse sichergestellt werden, dass die Stärksten auch am meisten schulterten. Insgesamt gebe es derzeit eine riesige Machtkonzentration bei sehr wenigen Menschen. Diese Macht müsse eingeengt und die Demokratie gestärkt werden, forderte Klüssendorf.

Am Wochenende zieht sich die SPD für zwei Tage zu ihrer Jahresauftaktklausur in die Parteizentrale in Berlin zurück.

