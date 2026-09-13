Vor Wahl im April

Ulf Kämpfer ist Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. (Frank Molter / dpa / Frank Molter)

Der ehemalige Kieler Oberbürgermeister Kämpfer erhielt auf der Landeswahlkonferenz in Lübeck 94,9 Prozent der Stimmen. Die Parteibasis hatte sich bereits im vergangenen November in einer Urabstimmung für Kämpfer ausgesprochen. Er ist seit Februar auch der SPD-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein. Als Kernthemen für den Wahlkampf nannte Kämpfer Verkehr, bezahlbares Wohnen und die Kitaversorgung.

Die Landtagswahl ist für den 18. April 2027 angesetzt. Die SPD ist derzeit in der Opposition. Ministerpräsident Günther führt eine Koalition aus CDU und Grünen an.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.