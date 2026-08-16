Bundeskabinett

Heiße Abendsonne über Hamburg. (picture alliance / Inside-Picture / IP)

In dem Dokument heißt es, dass die Folgen des Klimawandels die Menschen weltweit und immer häufiger auch in Deutschland träfen. Deswegen werden in dem Papier mehrere Maßnahmen für nationalen Hitzeschutz vorgeschlagen. Zudem unterstreichen die SPD-Ministerinnen und -Minister ausdrücklich die kürzlich von Bundesumweltminister Schneider vorgebrachte Forderung, eine "Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung und Naturschutz" im Grundgesetz zu verankern. Sie wollen die Verfassungsänderung noch in dieser Legislaturperiode umsetzen.

Die Union als Koalitionspartnerin hatte skeptisch auf Schneiders Vorstoß reagiert. Sie stellte den Nutzen einer solchen Verfassungsänderung in Frage und verwies auf die schwierige Mehrheitsfindung im Bundestag für eine Verfassungsänderung.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.