Diplomatie

SPD-Papier: Deutschland muss Beziehung zu USA neu definieren

Deutschland und die EU müssen aus Sicht der SPD ihre Beziehung zu den USA neu ordnen. Die Politik von Präsident Trump wecke Zweifel an der Verlässlichkeit der US-Regierung als internationaler Partner und Verbündeter, heißt es in einem Papier, das heute vom SPD-Parteivorstand beschlossen werden soll.

    Der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil spricht während der Jahresauftaktklausur des Parteivorstands. (dpa / Sebastian Gollnow)
    Deutschland müsse deshalb eine realistische Bestandsaufnahme vornehmen. Parteichef Klingbeil betonte, die spürbare Abwendung Trumps von Bündnissen und Allianzen sei eine Realität. Deshalb müsse Europa zwar Partnerschaft anbieten, gleichzeitig aber auf eigene Stärke setzen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Klingbeil warb auch für das "Buy European"-Prinzip. Dadurch erreiche man mehr Unabhängigkeit und sichere Arbeitsplätze in Deutschland und Europa.
    Die SPD setzt heute ihre Beratungen über ein neues Grundsatzprogramm fort.
