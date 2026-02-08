Diplomatie

Deutschland müsse deshalb eine realistische Bestandsaufnahme vornehmen. Parteichef Klingbeil betonte, die spürbare Abwendung Trumps von Bündnissen und Allianzen sei eine Realität. Deshalb müsse Europa zwar Partnerschaft anbieten, gleichzeitig aber auf eigene Stärke setzen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Klingbeil warb auch für das "Buy European"-Prinzip. Dadurch erreiche man mehr Unabhängigkeit und sichere Arbeitsplätze in Deutschland und Europa.
Die SPD setzt heute ihre Beratungen über ein neues Grundsatzprogramm fort.
