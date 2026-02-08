Diplomatie

SPD-Papier: Deutschland muss Beziehung zu USA neu definieren

Deutschland und die EU müssen aus Sicht der SPD ihre Beziehung zu den USA neu ordnen. Die Politik von Präsident Trump wecke Zweifel an der Verlässlichkeit der US-Regierung als internationaler Partner und Verbündeter, heißt es in einem Papier, das heute vom SPD-Parteivorstand beschlossen werden soll.