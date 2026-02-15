Die SPD spricht sich in einem Papier für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren aus. (picture alliance / dpa / Tobias Hase)

SPD-Politiker von Bund, Ländern und dem Europaparlament schlagen darin vor, eine Altersverifikation mit Hilfe einer App verpflichtend zu machen. Kern des Vorschlags ist eine nach drei Altersgruppen abgestufte Regelung: Für unter 14-Jährige solle fortan ein vollständiges Verbot der Nutzung von

Social-Media-Plattformen bestehen. Für unter 16-Jährige solle hingegen eine verpflichtende "Jugendversion" gelten. Für alle ab 16 Jahren - also auch für Erwachsene - sollen künftig auf den digitalen Plattformen zudem algorithmische Empfehlungssysteme standardmäßig deaktiviert sein. Wollen Nutzer Inhalte durch Algorithmen vorgeschlagen bekommen, müssten sie sich also bewusst und aktiv dafür entscheiden.

