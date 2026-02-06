Schätzl sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass stattdessen Plattformen in die Pflicht genommen werden sollten, ihre Angebote zu regulieren. Als Beispiel nannte der SPD-Politiker, das Plattformen für minderjährige Nutzerinnen und Nutzer suchtfördernde algorithmische Empfehlungssysteme abschalten sollten. Gestern hatten sich mehrere Unionspolitiker für ein generelles Verbot der Social-Media-Nutzung von Kindern und Jugendlichen ausgesprochen - nach australischem Vorbild.
Australien hatte vor Kurzem weltweit als erstes Land ein entsprechendes Social-Media-Verbot umgesetzt, um Minderjährige etwa vor Cyber-Mobbing und Hassrede zu schützen. Seitdem bringen weitere Länder, wie Großbritannien, Spanien und Dänemark, ähnliche Gesetze auf den Weg.
Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.