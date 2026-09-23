Die Diskussion über Antisemitismus in der Linkspartei geht weiter. (dpa / picture alliance / Julian Stratenschulte)

Die SPD ist ein potenzieller Koalitionspartner der Linken in Berlin. Auf deren Wahlparty am Sonntag waren ein Clanchef und ein pro-palästinensischer Aktivist anwesend, der wegen israelfeindlicher Positionen in der Kritik steht.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, erklärte, es sei kein Versehen, dass kriminelle Clan-Größen und Terror-Unterstützer geduldet worden seien. Vor diesem Hintergrund entlarvten sich bisherige Aktionspläne der Parteispitze gegen Antisemitismus als reine Lippenbekenntnisse. Nachträgliche Distanzierungen seien völlig unglaubwürdig.

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Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.