Berlin
SPD-Spitze: Linke darf Antisemitismus "keinen Millimeter Platz lassen"

In die Debatte um Clan-Kontakte und Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Berliner Linken hat sich nun auch die Bundes-SPD eingeschaltet. Die Parteichefs Klingbeil und Bas sowie Generalsekretär Klüssendorf schreiben in einem Statement auf Instagram wörtlich: "Die Linke darf Antisemitismus und Clan-Kriminellen in ihren Reihen keinen Millimeter Platz lassen."

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    Die Diskussion über Antisemitismus in der Linkspartei geht weiter. (dpa / picture alliance / Julian Stratenschulte)
    Die SPD ist ein potenzieller Koalitionspartner der Linken in Berlin. Auf deren Wahlparty am Sonntag waren ein Clanchef und ein pro-palästinensischer Aktivist anwesend, der wegen israelfeindlicher Positionen in der Kritik steht. 
    Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, erklärte, es sei kein Versehen, dass kriminelle Clan-Größen und Terror-Unterstützer geduldet worden seien. Vor diesem Hintergrund entlarvten sich bisherige Aktionspläne der Parteispitze gegen Antisemitismus als reine Lippenbekenntnisse. Nachträgliche Distanzierungen seien völlig unglaubwürdig.

    Weitere Informationen

    Nach Wahlerfolg der Berliner Linken - Das Ringen mit Antisemitismus-Vorwürfen
    Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.