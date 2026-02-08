Gesundheitswesen

Die Wartezeiten auf Facharzttermine sind teilweise extrem lang. Und die Kosten steigen. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Das Magazin zitiert aus einer Vorlage für die Vorstandsklausur der Partei. Darin heißt es, die Last des Gesundheits- und Pflegesystems werde bislang vor allem von den Arbeitseinkommen getragen. Dies sei sozial ungerecht. Daher sollten künftig etwa auch Kapitaleinkünfte oder Mieteinnahmen zur Finanzierung des Gesundheitswesens herangezogen werden. Damit würde der Kreis der Beitragszahler ausgedehnt. Die Kassenbeiträge sollen laut dem Konzept im Gegenzug gesenkt werden.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.