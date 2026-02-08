Gesundheitskosten

SPD will neue Finanzierung für Gesundheit und Pflege

Die SPD will die Finanzierung von Gesundheit und Pflege neu organisieren. Die Bundesvorsitzende Bas sagte zum Abschluss einer zweitätigen Klausur der Partei in Berlin, die Finanzierung der Gesundheitskosten müsse gerechter werden und perspektivisch alle Einkommensarten miteinbeziehen. Neben Löhnen und Gehältern würden dann zum Beispiel auch Kapitalerträge oder Mieteinkünfte berücksichtigt.