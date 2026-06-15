Rund 4.300 Sportler treten bis Samstag an. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Andreas Gora)

Rund 4.300 Sportler treten bis Samstag in 27 Sportarten an. Die Eröffnungsfeier im ausverkauften Ludwigsparkstadion in Saarbrücken heute Abend wird vom Saarländischen und Hessischen Rundfunk sowie dem Sender Sky live übertragen. Für das Saarland ist es die größte Sportveranstaltung seiner Geschichte. Bis zu 100.000 Besucher werden erwartet. Bundesweit handelt es sich nach Angaben der Veranstalter um das größte inklusive Multisport-Event in Deutschland. Die letzte nationale Ausgabe fand vor vier Jahren in Berlin statt.

Die Sommerspiele der Special Olympics binden das gesamte Saarland mit ein, einige Wettkämpfe werden außerdem im benachbarten Frankreich ausgetragen.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.