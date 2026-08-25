Geheimes Waffenversteck im Wald

Im Zusammenhang mit dem Waffenfund in Berlin soll der Verdächtige ein mutmaßlicher russischer Spion sein. (picture alliance/dpa)

Laut Recherchen des SPIEGEL steht ein 24-jähriger Ukrainer im Zentrum der Ermittlungen. Er sitzt demnach bereits seit Ende des vergangenen Jahres in Rumänien in Untersuchungshaft. Es handelt sich um denselben Verdächtigen, gegen den auch die Bundesanwaltschaft nach dem Waffenfund ermittelt.

Der Ukrainer soll laut dem Spiegel zu einem Netzwerk gehören, das im Auftrag russischer Geheimdienste Anschläge und Sabotageaktionen in europäischen NATO-Staaten vorbereitet haben soll. Nach Erkenntnissen der Ermittler reiste der Mann im vergangenen Oktober aus Polen nach Deutschland ein, um in Berlin zwei Waffen und Munition in Empfang zu nehmen. Zudem soll er Anweisungen erhalten haben, die Waffen im Berliner Wald zu verstecken und deren Standort an Kontaktleute zu übermitteln.

Die deutschen Sicherheitsbehörden hatten das Versteck nach Hinweisen des polnischen Geheimdienstes entdeckt

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.